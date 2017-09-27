Более 150 человек тушат крупный пожар под Винницей

Два пожарных танка, 155 огнеборцев и 39 единиц техники задействованы в тушении военной базы в Винницкой области.
На данный момент пожар локализовать не удалось. Из-за ЧП перекрыта трасса государственного значения М21 Житомир — Могилёв-Подольский. Закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка. Перекрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от Калиновки, где горят склады с боеприпасами.
На место ЧП прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Интерфакс».
Информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны Украины в Калиновке поступила около 22:00 поступила информация. В зоне риска, а это села Калинока, Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижей проживают около 25 тыс. человек, проводится эвакуация.
На место ЧП прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Интерфакс».
Информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны Украины в Калиновке поступила около 22:00 поступила информация. В зоне риска, а это села Калинока, Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижей проживают около 25 тыс. человек, проводится эвакуация.
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