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    Более 150 человек тушат крупный пожар под Винницей

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    • Фото: ftype /vk.com
    Более 150 человек тушат крупный пожар под Винницей

    Более 150 человек тушат крупный пожар под Винницей

    Более 150 человек тушат крупный пожар под Винницей
  • Фото: ftype /vk.com

    • Два пожарных танка, 155 огнеборцев и 39 единиц техники задействованы в тушении военной базы в Винницкой области.

    На данный момент пожар локализовать не удалось. Из-за ЧП перекрыта трасса государственного значения М21 Житомир — Могилёв-Подольский. Закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка. Перекрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от Калиновки, где горят склады с боеприпасами.

    На место ЧП прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Интерфакс».

    смотретьПод Винницей из-за горящих складов эвакуируют целые села
    Под Винницей из-за горящих складов эвакуируют целые села
    Информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны Украины в Калиновке поступила около 22:00 поступила информация. В зоне риска, а это села Калинока, Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижей проживают около 25 тыс. человек, проводится эвакуация.

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