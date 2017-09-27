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    Соцсети раскритиковали поздравительное видео для Порошенко. Порошенко, Украина, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоцсети раскритиковали поздравительное видео для Порошенко

    Соцсети раскритиковали поздравительное видео для Порошенко

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    Соцсети раскритиковали поздравительное видео для Порошенко

    Соцсети раскритиковали поздравительное видео для Порошенко

    Соцсети раскритиковали поздравительное видео для Порошенко

      Президенту Украины Петру Порошенко исполнилось 52 года. Его семья сняла видеоролик с поздравлениями, оценили его далеко не все.

      Ролик, снятый к 52-летию мужа, подготовила Марина Порошенко. По задумке она ведущая новостей, в роли корреспондентов — дети, которым, если верить увиденному, родители дали все, что могли. Младшенький, судя по всему, мечтает играть за киевское «Динамо». Двойняшки Евгения и Александра — прямиком из Кембриджа — кто играет, кто рисует. А вот и старшенький, молодой политик Алексей Порошенко, со своей, по слухам, русской женой.

      Пользователи соцсетей заметили, что семья перечисляла достоинства Порошенко в прошедшем времени, словно провожая его на заслуженный отдых, и тоже не скупились на поздравления. Желали, к примеру, пожить на пенсию в 1000 гривен.

      Многим видео семьи Порошенко не понравилось категорически.

      Похоже, алкоголизм и неадекватность передаются по наследству.
      Иначе эти пять минут приторного позора семьи Порошенко я объяснить не могу.
      Это даже не культ личности. Это дешевая его подделка.

      Опубликовано Еленой Бондаренко 26 сентября 2017 г.

      Это поздравление могло бы быть хорошим и даже трогательным. Младший сын и правда здорово играет в футбол, а дочка чудно …

      Опубликовано Valeriya Ivashkina 26 сентября 2017 г.

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