Соцсети раскритиковали поздравительное видео для Порошенко

Похоже, алкоголизм и неадекватность передаются по наследству.

Иначе эти пять минут приторного позора семьи Порошенко я объяснить не могу.

Это даже не культ личности. Это дешевая его подделка. Опубликовано Еленой Бондаренко 26 сентября 2017 г.

Это поздравление могло бы быть хорошим и даже трогательным. Младший сын и правда здорово играет в футбол, а дочка чудно … Опубликовано Valeriya Ivashkina 26 сентября 2017 г.

Ролик, снятый к 52-летию мужа, подготовила Марина Порошенко. По задумке она ведущая новостей, в роли корреспондентов — дети, которым, если верить увиденному, родители дали все, что могли. Младшенький, судя по всему, мечтает играть за киевское «Динамо». Двойняшки Евгения и Александра — прямиком из Кембриджа — кто играет, кто рисует. А вот и старшенький, молодой политик Алексей Порошенко, со своей, по слухам, русской женой.Пользователи соцсетей заметили, что семья перечисляла достоинства Порошенко в прошедшем времени, словно провожая его на заслуженный отдых, и тоже не скупились на поздравления. Желали, к примеру, пожить на пенсию в 1000 гривен.Многим видео семьи Порошенко не понравилось категорически.