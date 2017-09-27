Эксперт рассказал о ротации губернаторов и рейтингах недоверия

На фоне громких отставок губернаторов пресса пишет, что свои посты в скором времени оставят главы ряда российских регионов. Как правило, такие прогнозы ориентируются на аутсайдеров рейтингов губернаторов, в частности на тот рейтинг, что составляет президентский Фонд развития гражданского общества.
Глава фонда Константин Костин предлагает с осторожностью относиться к идее влияния экспертных рейтингов на принятие государственных решений. По его словам, у руководства страны намного больше информации о ситуации в регионах, чем у тех, кто эти рейтинги составляет.
Константин Костин, Фонд развития гражданского общества: «Основные рейтинги, как мне кажется, недоступны общественности, это те рейтинги, на которые ориентируется глава государства, принимая решение».
Говоря о череде отставок глав регионов, Костин заметил, что это «некая ротация, цель которой — повышение качества государственного управления». По его словам, «задача состоит в том, чтобы приходили новые, хорошо подготовленные для работы специалисты, которые действительно смогут улучшить и экономические, и социальные показатели регионов».
Константин Костин, Фонд развития гражданского общества: «Основные рейтинги, как мне кажется, недоступны общественности, это те рейтинги, на которые ориентируется глава государства, принимая решение».
Говоря о череде отставок глав регионов, Костин заметил, что это «некая ротация, цель которой — повышение качества государственного управления». По его словам, «задача состоит в том, чтобы приходили новые, хорошо подготовленные для работы специалисты, которые действительно смогут улучшить и экономические, и социальные показатели регионов».
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