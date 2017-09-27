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    Великий исход губернаторов: как молодые технократы сменяют политических тяжеловесов. губернаторы, назначения и отставки, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВеликий исход губернаторов: как молодые технократы сменяют политических тяжеловесов

    Великий исход губернаторов: как молодые технократы сменяют политических тяжеловесов

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    Великий исход губернаторов: как молодые технократы сменяют политических тяжеловесов

    Великий исход губернаторов: как молодые технократы сменяют политических тяжеловесов

    Великий исход губернаторов: как молодые технократы сменяют политических тяжеловесов

      Почему уходят в отставку последние тяжеловесы регионов? Кто следующий? И что означает такое стратегическое омоложение политического пространства?

      Во вторник было объявлено уже о второй громкой губернаторской отставке за два дня. Досрочно свой пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев с дежурной формулировкой «по собственному желанию».

      Такого массового желания добровольно уходить с насиженного губернаторского места в России еще не было — это уже 12-я отставка за год! Причем уходят те, кто занимал это место годами, — так называемые тяжеловесы, крепкие хозяйственники, управленцы советской номенклатурной закалки. И на их места пришли, напротив, молодые «технократы», креативные менеджеры, как правило, не связанные с партийными и региональными элитами.

      С января, когда место 69-летнего главы Адыгеи Аслана Тхакушинова занял 43-летний Мурат Кумпилов, волна омоложения накрыла Пермский край, Бурятию, Карелию, Новгородскую и Рязанскую области, где на смену 60–70-летним являлись куда более молодые преемники. Вот, например, Максиму Решетникову и Андрею Никитину на момент назначения было всего 37 лет.

      А накануне 40-летний Глеб Никитин, сменивший 70-летнего Шанцева, на встрече с президентом вел себя раскованно и уверенно улыбался. Эксперты в один голос уверяют, что это далеко не финал исхода губернаторов-ветеранов, и едва ли не каждый день теперь стоит ждать новых заявлений «по собственному желанию». О тех, кто уже оказался в списке «желающих», — в специальном репортаже «Итогов дня».

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