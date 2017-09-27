Aerosmith отменила концерты из-за болезни Стивена Тайлера

Стивен Тайлер почувствовал недомогание и был вынужден обратиться к врачам. Ему рекомендовано воздержаться от поездок и выступлений в ближайшее время, говорится в соцсетях группы.Отменены концерты в Бразилии, Аргентине, Чили и Мексике. Сам Тайлер сообщил фанатам, что его проблемы со здоровьем не опасны для жизни, и что ему необходим покой.