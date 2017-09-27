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    Aerosmith отменила концерты из-за болезни Стивена Тайлера

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    • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus
    Aerosmith отменила концерты <nobr>из-за</nobr> болезни Стивена Тайлера

    Aerosmith отменила концерты из-за болезни Стивена Тайлера

    Aerosmith отменила концерты <nobr>из-за</nobr> болезни Стивена Тайлера
  • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus

    • Американская рок-группа Aerosmith отменила последние четыре концерта своего мирового тура из-за болезни вокалиста.

    Стивен Тайлер почувствовал недомогание и был вынужден обратиться к врачам. Ему рекомендовано воздержаться от поездок и выступлений в ближайшее время, говорится в соцсетях группы.


    Отменены концерты в Бразилии, Аргентине, Чили и Мексике. Сам Тайлер сообщил фанатам, что его проблемы со здоровьем не опасны для жизни, и что ему необходим покой.

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