Aerosmith отменила концерты из-за болезни Стивена Тайлера

Американская
рок-группа Aerosmith отменила последние четыре концерта своего мирового тура из-за болезни вокалиста.
Стивен Тайлер почувствовал недомогание и был вынужден обратиться к врачам. Ему рекомендовано воздержаться от поездок и выступлений в ближайшее время, говорится в соцсетях группы.
Отменены концерты в Бразилии, Аргентине, Чили и Мексике. Сам Тайлер сообщил фанатам, что его проблемы со здоровьем не опасны для жизни, и что ему необходим покой.
26 сентября 2017 г.
Отменены концерты в Бразилии, Аргентине, Чили и Мексике. Сам Тайлер сообщил фанатам, что его проблемы со здоровьем не опасны для жизни, и что ему необходим покой.
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