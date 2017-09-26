В Испании задержан российский владелец ФК «Марбелья»

В Испании по подозрению в отмывании денег и причастности к ОПГ задержаны 11 граждан России, в том числе известный бизнесмен Александр Гринберг.
Эту информацию РИА Новости подтвердили в Гражданской гвардии Испании.
В ходе операции было проведено 18 обысков. Было найдено «большое количество оружия, дорогие автомобили и наличные». Сумма изъятых денег не сообщается.
Среди задержанных оказался Арнольд Тамм (Арнольд Спиваковский), подозреваемый в связях с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого разыскивает ФБР. СМИ называют Тамма одним из лидеров Солнцевской ОПГ. По версии следствия, через футбольный клуб Гринберга «Марбелья» могли быть отмыты 30 миллионов евро.
В ходе операции было проведено 18 обысков. Было найдено «большое количество оружия, дорогие автомобили и наличные». Сумма изъятых денег не сообщается.
Среди задержанных оказался Арнольд Тамм (Арнольд Спиваковский), подозреваемый в связях с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого разыскивает ФБР. СМИ называют Тамма одним из лидеров Солнцевской ОПГ. По версии следствия, через футбольный клуб Гринберга «Марбелья» могли быть отмыты 30 миллионов евро.
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