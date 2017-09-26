Звезды «Игры престолов» обручились

Jon Snow Must Know Something: Kit Harington and Rose Leslie Are Engaged! https://t.co/UZU6RfCLKZ — People (@people) 26 сентября 2017 г.

Актеры начали встречаться 5 лет назад на съемках сериала «Игра престолов», в котором они также играли влюбленных.По слухам, Харингтон специально к помолвке купил особняк в Великобритании. Дом обошелся ему в 1,75 миллиона фунтов стерлингов.