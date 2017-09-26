Звезды «Игры престолов» обручились

Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, прославившиеся благодаря сериалу «Игра престолов», решили пожениться.
Актеры начали встречаться 5 лет назад на съемках сериала «Игра престолов», в котором они также играли влюбленных.
По слухам, Харингтон специально к помолвке купил особняк в Великобритании. Дом обошелся ему в 1,75 миллиона фунтов стерлингов.
По слухам, Харингтон специально к помолвке купил особняк в Великобритании. Дом обошелся ему в 1,75 миллиона фунтов стерлингов.
Jon Snow Must Know Something: Kit Harington and Rose Leslie Are Engaged! https://t.co/UZU6RfCLKZ— People (@people) 26 сентября 2017 г.
#GameOfThrone’ Kit Harington ‘ENGAGED’ to former co-star Rose Leslie — when are they getting married? https://t.co/gJT2Rydrm9 pic.twitter.com/Rld8iSUqmT— Daily Express (@Daily_Express) 26 сентября 2017 г.
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