Пёс-2
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Пёс-2

    Звезды «Игры престолов» обручились

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    • Фото: cantabria_ancientworld / instagram.com
    Звезды «Игры престолов» обручились

    Звезды «Игры престолов» обручились

    Звезды «Игры престолов» обручились
  • Фото: cantabria_ancientworld / instagram.com

    • Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, прославившиеся благодаря сериалу «Игра престолов», решили пожениться.

    Актеры начали встречаться 5 лет назад на съемках сериала «Игра престолов», в котором они также играли влюбленных.

    По слухам, Харингтон специально к помолвке купил особняк в Великобритании. Дом обошелся ему в 1,75 миллиона фунтов стерлингов.




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