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    Шесть машин столкнулись на юго-востоке Москвы: видео с места. автомобили, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШесть машин столкнулись на юго-востоке Москвы: видео с места

    Шесть машин столкнулись на юго-востоке Москвы: видео с места

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    Шесть машин столкнулись на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы: видео с места

    Шесть машин столкнулись на юго-востоке Москвы: видео с места

    Шесть машин столкнулись на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы: видео с места

      Массовая авария произошла на юго-востоке столицы. На дороге столкнулись сразу шесть автомобилей.

      Об аварии с участием шести машин сообщил источник в экстренных службах Москвы, передает РИА Новости. По его словам, один из автомобилей в результате ДТП перевернулся.

      Источник: «На пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта произошло столкновение шести автомобилей с переворачиванием одного из них».

      Столкнулись Ford Focus, Range Rover, Honda Accord, Skoda Octavia, Lexus и Peugeot. По словам источника, в результате аварии пострадали два человека. Он также добавил, что в связи с ДТП движение было ограничено по двум из четырех полос.

      В свою очередь в пресс-службе ГИБДД подтвердили, что на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта случилось ДТП, но не стали уточнять число поврежденных машин. При этом, по данным ведомства, в аварии пострадал один человек — это водитель, который въехал в одну из машин, а та по инерции протаранила несколько впередистоящих авто.

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