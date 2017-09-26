Пентагон хочет принять «военные меры» для давления на Россию

Соединенные Штаты готовят меры военного характера, чтобы заставить Россию соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Джозеф Данфорд: «Мы продолжим взаимодействовать с Россией напрямую и вместе с нашими союзниками, чтобы побудить их (русских) вернуться к полному и контролируемому соблюдению РСМД».
При этом он назвал недопустимой ситуацию, при которой Россия, в отличие от США, якобы не соблюдает установленные договоренности. По его словам, американские власти в настоящее время проводят углубленный обзор «действий России по нарушению РСМД», передает РИА Новости.
Джозеф Данфорд: «Обзор будет включать в себя рекомендации по подобающему ответу США, которые будут содержать потенциальные военные меры по усилению давления на Россию, чтобы она вернулась к полному и контролируемому соблюдению своих договорных обязательств».
Он уточнил, что американская сторона намерена развивать как оборонительные, так и наступательные возможности с целью лишить Россию возможного преимущества при нарушении договора.
На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон с трибуны СБ ООН обвинил Россию в нарушении договора РСМД и гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны. За два дня до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва подозревает американцев в создании боевых систем, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. В Госдуме РФ выразили мнение, что за обвинениями в адрес Москвы скрываются попытки Вашингтона оправдать собственные шаги, нарушающие этот договор.
При этом он назвал недопустимой ситуацию, при которой Россия, в отличие от США, якобы не соблюдает установленные договоренности. По его словам, американские власти в настоящее время проводят углубленный обзор «действий России по нарушению РСМД», передает РИА Новости.
Джозеф Данфорд: «Обзор будет включать в себя рекомендации по подобающему ответу США, которые будут содержать потенциальные военные меры по усилению давления на Россию, чтобы она вернулась к полному и контролируемому соблюдению своих договорных обязательств».
Он уточнил, что американская сторона намерена развивать как оборонительные, так и наступательные возможности с целью лишить Россию возможного преимущества при нарушении договора.
На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон с трибуны СБ ООН обвинил Россию в нарушении договора РСМД и гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны. За два дня до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва подозревает американцев в создании боевых систем, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. В Госдуме РФ выразили мнение, что за обвинениями в адрес Москвы скрываются попытки Вашингтона оправдать собственные шаги, нарушающие этот договор.
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