В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки М-256

60 лет назад в Балтийском море произошел взрыв на подводной лодке М-256 . В результате трагедии погибли 26 моряков и только семеро спаслись.

Сегодня Петербург вспоминает события осени 1957 года, прервавшие жизнь 35 членов экипажа подлодки М-256, затонувшей в результате пожара в водах Балтийского моря. Тогда в одном из отсеков «малютки» (как ласково называли моряки свою субмарину) внезапно произошел взрыв, после чего корабль затопило, и он стремительно погрузился на дно.



Сегодня на панихиде в Николо-Богоявленском морском соборе почтили память всех погибших мореходов, а затем на Кронштадтском кладбище возложили венки к стеле у братской могилы. Там покоятся останки девяти членов экипажа.



Сергей Сидоренко, сын погибшего офицера: «Технологически и конструкторски этот проект бы не до конца проработан. Возникали не исследованные ранее реакции, связанные с химиопоглотителем, обогащением кислородом, которые постоянно приводили к зажиганиям, пожарам. Не зря эти лодки назывались „зажигалками“».



В результате трагедии, случившейся 60 лет назад, спаслись только семеро моряков. Тела 26 человек море так и не вернуло. Многие годы близкие и родственники подводников не могли найти достоверной информации о засекреченном проекте. И в канун скорбной даты сын погибшего старшего лейтенанта Ивана Сидоренко собрал живые воспоминания и все доступные материалы в своей книге.