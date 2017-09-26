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    В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки М-256. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки М-256

    В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки М-256

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    В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки М-256

    В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки <nobr>М-256</nobr>

      60 лет назад в Балтийском море произошел взрыв на подводной лодке М-256. В результате трагедии погибли 26 моряков и только семеро спаслись.

      Сегодня Петербург вспоминает события осени 1957 года, прервавшие жизнь 35 членов экипажа подлодки М-256, затонувшей в результате пожара в водах Балтийского моря. Тогда в одном из отсеков «малютки» (как ласково называли моряки свою субмарину) внезапно произошел взрыв, после чего корабль затопило, и он стремительно погрузился на дно.

      Сегодня на панихиде в Николо-Богоявленском морском соборе почтили память всех погибших мореходов, а затем на Кронштадтском кладбище возложили венки к стеле у братской могилы. Там покоятся останки девяти членов экипажа.

      Сергей Сидоренко, сын погибшего офицера: «Технологически и конструкторски этот проект бы не до конца проработан. Возникали не исследованные ранее реакции, связанные с химиопоглотителем, обогащением кислородом, которые постоянно приводили к зажиганиям, пожарам. Не зря эти лодки назывались „зажигалками“».

      В результате трагедии, случившейся 60 лет назад, спаслись только семеро моряков. Тела 26 человек море так и не вернуло. Многие годы близкие и родственники подводников не могли найти достоверной информации о засекреченном проекте. И в канун скорбной даты сын погибшего старшего лейтенанта Ивана Сидоренко собрал живые воспоминания и все доступные материалы в своей книге.

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