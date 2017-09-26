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    На юго-западе Москвы из-за задымления эвакуирован аквапарк «Мореон»

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    • Фото: @vyasenevo /instagram.com
    На <nobr>юго-западе</nobr> Москвы <nobr>из-за</nobr> задымления эвакуирован аквапарк «Мореон»

    На юго-западе Москвы из-за задымления эвакуирован аквапарк «Мореон»

    На <nobr>юго-западе</nobr> Москвы <nobr>из-за</nobr> задымления эвакуирован аквапарк «Мореон»
  • Фото: @vyasenevo /instagram.com

    • Крытый комплекс «Мореон», который находится на Голубинской улице в столице, эвакуирован.

    В экстренных службах города сообщили, что в многофункциональном комплексе произошло задымление. Посетителей вывели на улицу, передает ТАСС.

    Задымление в аквапарке, который располагается на Голубинской улице, произошло из-за короткого замыкания проводки. В комплексе произошло отключение электроэнергии.

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