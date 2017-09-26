На юго-западе Москвы из-за задымления эвакуирован аквапарк «Мореон»

Крытый комплекс «Мореон», который находится на Голубинской улице в столице, эвакуирован.
В экстренных службах города сообщили, что в многофункциональном комплексе произошло задымление. Посетителей вывели на улицу, передает ТАСС.
Задымление в аквапарке, который располагается на Голубинской улице, произошло из-за короткого замыкания проводки. В комплексе произошло отключение электроэнергии.
Задымление в аквапарке, который располагается на Голубинской улице, произошло из-за короткого замыкания проводки. В комплексе произошло отключение электроэнергии.
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