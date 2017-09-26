В шаге от ядерной войны: мир вспоминает подвиг советского подполковника Петрова

Угроза ядерного конфликта между США и Северной Кореей напомнила об одном из событий времен холодной войны, которое поставило человечество на грань глобальной катастрофы. Ровно 34 года назад секретный командный пункт под Москвой принял сигнал советского спутника об американском ракетном нападении.

На оперативном дежурстве 26 сентября 1983 года находился подполковник Станислав Петров. В его обязанности входило немедленно доложить о ядерной атаке начальству. У Петрова были считаные минуты на то, чтобы разобраться в ситуации. За принятое в ту ночь решение его прозвали «человеком, который спас мир».



Проанализировав обстановку в тот день, Станислав Петров решил, что произошел какой-то сбой и сигнал тревоги — ложный. Об этом он и доложил командованию. Если бы не сомнения подполковника советской армии, страшно представить, сколько миллионов жизней мог нести возможный «ядерный ураган» сентября 83-го.



Дмитрий Петров, сын Станислава Петрова: «Он трое суток дома не ночевал, там были же разбирательства соответствующие. Когда пришел домой — был как выжатый лимон. Генерал его отругал за то, что не выполнил инструкцию. У них же есть должностные инструкции, по которым они должны действовать. Он ее не выполнил просто. Почему-то считают многие, что он не выполнил приказ».



Подполковнику Петрову даже объявили выговор — за незаполненный боевой журнал. Позднее в ходе расследований выяснилось: космические спутники ошиблись и приняли за ракетные удары отражение солнца от высотных облаков. В системе благодаря ложной тревоге вообще нашли много недоработок и устранили их. Все подробности этой истории мир узнал лишь в первой половине 90-х — когда с дела сняли гриф «совершенно секретно».



Даже получая премии и награды по всему миру, отставной подполковник Станислав Петров спокойно относился к внезапной славе и вниманию журналистов. Сам он не считал себя главным героем холодной войны, а свой поступок — подвигом. Петров во всех интервью скромно повторял, что не решал судьбу мира, а всего лишь честно исполнял свой долг офицера.