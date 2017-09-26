Глава Total привез в Россию группу международных инвесторов

Президент французской Total Патрик Пуянне прибыл в Россию во главе группы международных финансовых инвесторов.
Как сказал Пуянне на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, завтра он повезет их на Ямал — там у Total 20-процентная доля в мегапроекте «Ямал СПГ».
Патрик Пуянне, президент Total: «Я хочу, чтобы наши инвесторы посмотрели своими глазами на масштаб стройки. Я хочу им показать, что очень хорошо и прибыльно инвестировать в Ямал».
Сейчас Total изучает возможность участия в проекте «Арктик СПГ-2» стоимостью 10 миллиардов долларов, который реализует ее российский партнер НОВАТЭК.
Патрик Пуянне, президент Total: «Я хочу, чтобы наши инвесторы посмотрели своими глазами на масштаб стройки. Я хочу им показать, что очень хорошо и прибыльно инвестировать в Ямал».
Сейчас Total изучает возможность участия в проекте «Арктик СПГ-2» стоимостью 10 миллиардов долларов, который реализует ее российский партнер НОВАТЭК.
Комментарии