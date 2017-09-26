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Пёс-2
    Глава Total привез в Россию группу международных инвесторов. инвестиции, промышленность, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Total привез в Россию группу международных инвесторов

    Глава Total привез в Россию группу международных инвесторов

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    Глава Total привез в Россию группу международных инвесторов

    Глава Total привез в Россию группу международных инвесторов

      Президент французской Total Патрик Пуянне прибыл в Россию во главе группы международных финансовых инвесторов.

      Как сказал Пуянне на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, завтра он повезет их на Ямал — там у Total 20-процентная доля в мегапроекте «Ямал СПГ».

      Патрик Пуянне, президент Total: «Я хочу, чтобы наши инвесторы посмотрели своими глазами на масштаб стройки. Я хочу им показать, что очень хорошо и прибыльно инвестировать в Ямал».

      Сейчас Total изучает возможность участия в проекте «Арктик СПГ-2» стоимостью 10 миллиардов долларов, который реализует ее российский партнер НОВАТЭК.

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