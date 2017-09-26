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    Российские военные провели пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

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    Российские военные провели пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

    Российские военные провели пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

    Российские Ракетные войска стратегического назначения осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

    Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет, передает РИА Новости.

    Отмечается, что учебная боеголовка успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

    смотретьМинобороны опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Ярс»
    Минобороны опубликовало видео пуска межконтинентальной ракеты «Ярс»
    Это уже не первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты за этот месяц. Ранее российские военные провели успешный пуск ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.

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