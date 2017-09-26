Российские военные провели пуск межконтинентальной ракеты «Тополь»

Российские Ракетные войска стратегического назначения осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)
РС-12М «Тополь».
Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет, передает РИА Новости.
Отмечается, что учебная боеголовка успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Это уже не первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты за этот месяц. Ранее российские военные провели успешный пуск ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.
Отмечается, что учебная боеголовка успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Это уже не первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты за этот месяц. Ранее российские военные провели успешный пуск ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.
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