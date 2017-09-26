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    В Туве ребенок умер от ожогов, которые мать несколько дней лечила облепихой

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    В Туве ребенок умер от ожогов, которые мать несколько дней лечила облепихой

    В Туве ребенок умер от ожогов, которые мать несколько дней лечила облепихой

    Маленькая девочка в Туве скончалась в больнице от полученных в бане обширных ожогов тела, которые мать в течение двух недель не показывала врачам, а лечила маслом облепихи.

    Как сообщает СУ СК республики, в бане частного дома села Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района мать по неосторожности облила полуторагодовалую дочь кипятком, причинив ей термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 3-й степени, общей площадью 60%.

    После этого женщина в течение недели, «не обращаясь в медицинские учреждения, самостоятельно лечила малолетнюю дочь путем втирания в места ожога облепихового масла».

    Из сообщения СУ СК по республике: «Через неделю подозреваемая с ребенком были госпитализированы. Однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, ребенок вскоре скончался. Смерть наступила от термического ожога 3-й степени, обширных ожоговых ран, осложнившихся развитием ожоговой болезни, синдромом полиорганной недостаточности, двусторонней полисегментарной пневмонии, являющихся тяжким вредом здоровью».

    В отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело.

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