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    «Русские медведи» подтвердили свою эффективность в борьбе с ИГ. авиация, войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, Минобороны РФ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Русские медведи» подтвердили свою эффективность в борьбе с ИГ

    «Русские медведи» подтвердили свою эффективность в борьбе с ИГ

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    «Русские медведи» подтвердили свою эффективность в борьбе с ИГ

    «Русские медведи» подтвердили свою эффективность в борьбе с ИГ

    «Русские медведи» подтвердили свою эффективность в борьбе с ИГ

      К борьбе с террористами в Сирии вновь подключилась российская дальняя авиация. С аэродрома Энгельс на боевое задание вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95, вооруженные крылатыми ракетами нового поколения.

      Ракетоносцы преодолели расстояние в 7000 км, на пути к целям пилоты провели дозаправку в воздухе. Ту-95 летели над территорией Ирана и Ирака, а в небе Сирии их прикрывали российские истребители, поднятые с аэродрома Хмеймим.

      Как отмечает корреспондент НТВ Александр Терёхин, Ту-95 — большой и, на первый взгляд, неповоротливый, он чем-то напоминает белого мишку. На Западе его так и прозвали — Russian bear, «русский медведь».

      Ту-95 — самый мощный винтовой бомбардировщик современности, способный нести до 10 тонн боезаряда. Самолет без дозаправки может летать на сверхдальние расстояния.

      Бомбардировщики в Сирии выполнили боевые задания вместе с самолетами сопровождения, дозаправщиками. Во время полета прямо в воздухе самолеты пополнили топливные баки с транспортных Ил-78.

      С расстояния в несколько десятков километров по базам боевиков в провинциях Идлиб и Дэйр-эз-Зор были выпущены крылатые ракеты Х-101. Все цели были успешно уничтожены. Это подтвердили и данные объективного контроля. При этом мирное население и войска международной коалиции, как подчеркнули в Минобороны, находились вне зоны удара.

      Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ: «Все пораженные цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков „Сирийских демократических сил“, расположенных в подконтрольных ИГИЛ районах».

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