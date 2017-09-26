В питерском дельфинарии морской котик задержал нежданного ночного посетителя

Нетрезвый мужчина пробрался в дельфинарий, но был остановлен рычанием ластоногого, прогуливавшегося по территории.

В купчинском дельфинарии на улице Фучика задержан нетрезвый посетитель. Причем обезвредил его ластоногий, которого в конце дня выпустили из вольера погулять. Приехавшие на место оперативники сняли происходящее на телефон.



Судя по короткой видеозаписи, больше всего встречи испугался именно мужчина. Он отмахивался от морского обитателя, сопровождая всё непереводимой игрой слов. В то же время котик с большим интересом и рычанием подходит к нему всё ближе.



Антон Брыкин, руководитель проекта «Цирк морских животных»: «На ночь мы выпускаем котиков прогуливаться по территории дельфинария. Мы открываем вольеры. И получилось, что этот злоумышленник забрался в дельфинарий. Как он потом позже признался, хотел искупаться с дельфинами. Но вот нарвался на нашего котика».



О дальнейшей судьбе любителя купаний с дельфинами неизвестно. Но одно можно утверждать точно: за защиту морских обитателей дельфинария котика явно наградят дополнительной рыбкой.