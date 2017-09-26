На экологическом форуме в СПбГУ учат превращать отходы в газ и энергию

В Высшей школе менеджмента СПбГУ стартовал ежегодный экологический форум.

В этом году экофорум в Михайловской даче совпал с фестивалем энергоснабжения. На площадках рассказывают, что воды, например, можно тратить гораздо меньше, если установить на краны насадки-аэраторы. При этом напор останется мощным.



А с помощью светодиодных лампочек электричества потребляется в семь раз меньше обычного. Организаторы стремятся в игровой манере обратить внимание молодежи на проблемы экологии.



Так, для школьников сделали множество квестов и палаток с физическими опытами и фокусами. А студенты участвуют в конференциях и пленарных заседаниях, представляя свои инновационные проекты.



Например, студент Поволжского института управления из Самары Александр Портнов представил проект превращения осадка сточных вод в газ, энергию и удобрение.



Организаторы отмечают: этот форум — отличная возможность для молодежи обсудить насущные проблемы экологии с властью. На площадках ожидаются встречи с представителями министерств энергетики и природных ресурсов. А в конце фестиваля участникам предложат выработать энергию своими ногами — на велопробеге.