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    На экологическом форуме в СПбГУ учат превращать отходы в газ и энергию. Санкт-Петербург, вузы, инновации, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа экологическом форуме в СПбГУ учат превращать отходы в газ и энергию

    На экологическом форуме в СПбГУ учат превращать отходы в газ и энергию

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    На экологическом форуме в СПбГУ учат превращать отходы в газ и энергию

    На экологическом форуме в СПбГУ учат превращать отходы в газ и энергию

      В Высшей школе менеджмента СПбГУ стартовал ежегодный экологический форум.

      В этом году экофорум в Михайловской даче совпал с фестивалем энергоснабжения. На площадках рассказывают, что воды, например, можно тратить гораздо меньше, если установить на краны насадки-аэраторы. При этом напор останется мощным.

      А с помощью светодиодных лампочек электричества потребляется в семь раз меньше обычного. Организаторы стремятся в игровой манере обратить внимание молодежи на проблемы экологии.

      Так, для школьников сделали множество квестов и палаток с физическими опытами и фокусами. А студенты участвуют в конференциях и пленарных заседаниях, представляя свои инновационные проекты.

      Например, студент Поволжского института управления из Самары Александр Портнов представил проект превращения осадка сточных вод в газ, энергию и удобрение.

      Организаторы отмечают: этот форум — отличная возможность для молодежи обсудить насущные проблемы экологии с властью. На площадках ожидаются встречи с представителями министерств энергетики и природных ресурсов. А в конце фестиваля участникам предложат выработать энергию своими ногами — на велопробеге.

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