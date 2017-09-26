В петербургском океанариуме поселились самые маленькие и драчливые выдры

Азиатские бескоготные выдры являются самыми миниатюрными из всех обитающих сегодня видов. Длина их тела не превышает 100 сантиметров, а вес — 5 килограммов. В их сообществе царит матриархат. В океанариум Петербурга привезли одну девочку и двух мальчиков.

Специальная ширма месяц загораживала новоселов от посторонних глаз. Столько длился карантин. И в это время в аквариуме царила отнюдь не такая милая картина, а настоящая война. Выдрята впервые встретились только здесь, и по началу самому младшему самцу сильно доставалось от старшего. Обошлось без серьезных травм, но если бы возникло женское соперничество, ситуация была бы намного напряженнее.



Олег Рябчук, директор Санкт-Петербургского океанариума: «В зоопарках говорят, что эти выдры очень сильно дерутся и делять территорию. Так как у нас замкнутый объем, в океанариуме лучше иметь одну девочку и двух мальчиков».



Когда выдры впервые увидели зрителей за стеклом, они еще продолжают зевать, но во взгляде неподдельный интерес. Отвлечь смог лишь завтрак. У этих энергичных зверьков отменный аппетит. Помимо разделанной рыбы утром им подают и живую, чтобы охотничьи инстинкты не пропали.



Аквариум с выдрами, словно парк аттракционов. Не только рыбалка и сон заботит этих милых хищников. Среди увлечений — водные гонки на коре и скольжение на брюхе по бревну. Новым обитателям имен пока не дали, предоставив это право посетителям. Конкурс на лучшую кличку объявят в ноябре, тогда же разрешится и главная интрига — кого из двух претендентов выберет самка. По наблюдению специалистов, пока нежные чувства она питает к обоим парням.



Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, впереди у этой тройки выдр новый период адаптации. Теперь им надо привыкнуть в жизни за стеклом. Но уже сейчас понятно, что на их мордах нет ни тени смущения. Популярность им явно понравилась.