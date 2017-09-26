Питерские «стопхамовцы» снова доказывают в суде вину водителя Mercedes

Красногвардейский районный суд рассматривает апелляцию активистов «СтопХама». Они оспаривают предыдущее решение по громкому делу о конфликте с водителем на Малоохтинском проспекте.
Затянувшийся конфликт водителя Mercedes, сбившего, по версии одной из сторон, активистов движения «СтопХам» в Петербурге, обрел второе дыхание. Красногвардейский районный суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу участников рейда, которые в суде первой инстанции превратились из поборников правил дорожного движения в автоподставщиков.
10 апреля во время утреннего часа пик на Малоохтинском проспекте «стопхамовцы» заблокировали проезд престижной иномарке, попытавшейся объехать пробку по тротуару. Правда, судя по видеозаписи, водитель не только не остановился, а, наоборот, нажал на педаль газа и скрылся с места аварии.
Сперва суд расценил это как действие в состоянии крайней необходимости и оправдал находившегося за рулем известного бизнесмена. Однако потерпевшие обжаловали это решение.
Теперь активисты намерены доказать в суде, что водитель Mercedes нанес потерпевшим материальный ущерб. Однако и это будет не так просто. Сейчас в отношении одного из студентов, якобы повредившего автомобиль при попытке остановить его, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении (из хулиганских побуждений) вреда имуществу почти на 100 тысяч рублей.
10 апреля во время утреннего часа пик на Малоохтинском проспекте «стопхамовцы» заблокировали проезд престижной иномарке, попытавшейся объехать пробку по тротуару. Правда, судя по видеозаписи, водитель не только не остановился, а, наоборот, нажал на педаль газа и скрылся с места аварии.
Сперва суд расценил это как действие в состоянии крайней необходимости и оправдал находившегося за рулем известного бизнесмена. Однако потерпевшие обжаловали это решение.
Теперь активисты намерены доказать в суде, что водитель Mercedes нанес потерпевшим материальный ущерб. Однако и это будет не так просто. Сейчас в отношении одного из студентов, якобы повредившего автомобиль при попытке остановить его, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении (из хулиганских побуждений) вреда имуществу почти на 100 тысяч рублей.
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