Мужчину изрубило лопастями вертолета в аэропорту Анапы

Вертолет
Ми-8 при запуске двигателя травмировал лопастью винта мужчину в аэропорту Анапы.
По предварительным данным, инцидент произошел около 15:30 мск на стоянке №16 аэропорта Анапы. При запуске двигателя вертолета Ми-8 лопастью воздушного судна был травмирован член экипажа.
По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, вертолетчик был травмирован лопастью винта и госпитализирован в Анапскую горбольницу. По факту инцидента назначена доследственная проверка.
Тем временем в оперативных службах Краснодарского края «Интерфаксу» сообщили, что пострадавший мужчина скончался в больнице.
По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, вертолетчик был травмирован лопастью винта и госпитализирован в Анапскую горбольницу. По факту инцидента назначена доследственная проверка.
Тем временем в оперативных службах Краснодарского края «Интерфаксу» сообщили, что пострадавший мужчина скончался в больнице.
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