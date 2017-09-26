Пёс-2
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Пёс-2

    Мужчину изрубило лопастями вертолета в аэропорту Анапы

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    Мужчину изрубило лопастями вертолета в аэропорту Анапы

    Мужчину изрубило лопастями вертолета в аэропорту Анапы

    Вертолет Ми-8 при запуске двигателя травмировал лопастью винта мужчину в аэропорту Анапы.

    По предварительным данным, инцидент произошел около 15:30 мск на стоянке №16 аэропорта Анапы. При запуске двигателя вертолета Ми-8 лопастью воздушного судна был травмирован член экипажа.

    По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, вертолетчик был травмирован лопастью винта и госпитализирован в Анапскую горбольницу. По факту инцидента назначена доследственная проверка.

    Тем временем в оперативных службах Краснодарского края «Интерфаксу» сообщили, что пострадавший мужчина скончался в больнице.

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