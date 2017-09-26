Следователи возбудили дело по факту смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возникло лишь спустя полтора месяца после гибели ребенка.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело после проверки обстоятельств смерти 10-летней ВИЧ-инфицированной петербурженки. Девочка умерла в специализированном лечебном центре в августе. Но этому предшествовали несколько лет борьбы за жизнь ребенка, борьбы с ее же приемными родителями.
Они, по своим внутренним убеждениям, не давали разрешение на проведение специализированной антиретровирусной терапии. Она, согласно современным медицинским постулатам, позволила бы девочке жить нормальной жизнью.
В Следственном комитете не сообщают, в отношении кого возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако в пресс-релизе указано о том, что приемные родители уклонялись от того, чтобы лечить ребенка. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало, достигнув критической стадии.
Они, по своим внутренним убеждениям, не давали разрешение на проведение специализированной антиретровирусной терапии. Она, согласно современным медицинским постулатам, позволила бы девочке жить нормальной жизнью.
В Следственном комитете не сообщают, в отношении кого возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако в пресс-релизе указано о том, что приемные родители уклонялись от того, чтобы лечить ребенка. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало, достигнув критической стадии.
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