Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
    Следователи возбудили дело по факту смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге. ВИЧ, Санкт-Петербург, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи возбудили дело по факту смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге

    Следователи возбудили дело по факту смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге

    комментировать

    Следователи возбудили дело по факту смерти дочки ВИЧ-диссидентов в Петербурге

    Следователи возбудили дело по факту смерти дочки <nobr>ВИЧ-диссидентов</nobr> в Петербурге

      Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возникло лишь спустя полтора месяца после гибели ребенка.

      В Следственном комитете возбудили уголовное дело после проверки обстоятельств смерти 10-летней ВИЧ-инфицированной петербурженки. Девочка умерла в специализированном лечебном центре в августе. Но этому предшествовали несколько лет борьбы за жизнь ребенка, борьбы с ее же приемными родителями.

      Они, по своим внутренним убеждениям, не давали разрешение на проведение специализированной антиретровирусной терапии. Она, согласно современным медицинским постулатам, позволила бы девочке жить нормальной жизнью.

      В Следственном комитете не сообщают, в отношении кого возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако в пресс-релизе указано о том, что приемные родители уклонялись от того, чтобы лечить ребенка. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало, достигнув критической стадии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru