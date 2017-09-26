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    В МИД Украины отреагировали на угрозы Венгрии

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    В МИД Украины отреагировали на угрозы Венгрии

    В МИД Украины отреагировали на угрозы Венгрии

    Глава украинского МИД Павел Климкин в своем Twitter отреагировал на заявление Венгрии, пригрозившей блокировать евроинтеграцию Украины из-за нового закона об образовании.

    Павел Климкин: «Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и на Украине».




    Он выразил надежду, что «от недоразумений» сторонам удастся избавиться с помощью диалога.

    Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любые шаги на пути Украины к европейской интеграции. Поводом для резкого заявления стало подписание Петром Порошенко скандального закона об образовании, который ликвидирует возможность для национальных меньшинств обучаться на родном языке по обычной программе. Школы и другие учебные заведения, в соответствии с документом, постепенно переведут на украинский язык.

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