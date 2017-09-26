В МИД Украины отреагировали на угрозы Венгрии

Глава украинского МИД Павел Климкин в своем Twitter отреагировал на заявление Венгрии, пригрозившей блокировать евроинтеграцию Украины
из-за нового закона об образовании.
Павел Климкин: «Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и на Украине».
Он выразил надежду, что «от недоразумений» сторонам удастся избавиться с помощью диалога.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любые шаги на пути Украины к европейской интеграции. Поводом для резкого заявления стало подписание Петром Порошенко скандального закона об образовании, который ликвидирует возможность для национальных меньшинств обучаться на родном языке по обычной программе. Школы и другие учебные заведения, в соответствии с документом, постепенно переведут на украинский язык.
½ Ukraine does everything to make our citizens of Hungarian origin feel as comfortable as possible both in the EU and in Ukraine.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 сентября 2017 г.
Он выразил надежду, что «от недоразумений» сторонам удастся избавиться с помощью диалога.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любые шаги на пути Украины к европейской интеграции. Поводом для резкого заявления стало подписание Петром Порошенко скандального закона об образовании, который ликвидирует возможность для национальных меньшинств обучаться на родном языке по обычной программе. Школы и другие учебные заведения, в соответствии с документом, постепенно переведут на украинский язык.
Комментарии