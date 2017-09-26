Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Пострадавшая в ДТП Савченко обрушилась с критикой на Гройсмана

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    Пострадавшая в ДТП Савченко обрушилась с критикой на Гройсмана

    Пострадавшая в ДТП Савченко обрушилась с критикой на Гройсмана

    Скандально известная Надежда Савченко стала участницей дорожной аварии на Украине.

    Машина с Савченко и ее сестрой оказалась в «яме глубиной до капота легкового автомобиля». Депутат Верховной рады получила ушиб грудной клетки и шейного позвонка. «Не помогли даже ремни безопасности», — пожаловалась украинка в Facebook.

    Парламентарий обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с вопросом, где дороги, о качественном ремонте которых так много говорят на ТВ.

    Надежда Савченко: «Задаю вопрос премьер-министру Гройсману. Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору? На Марсе? А по всей Украине когда начнете дороги чинить? Особенно те, которые являются артериями экономики Украины?»

    Это не первое ДТП с участием Савченко. В апреле автомобиль, в котором находилась депутат, сбил пожилую женщину в Киеве.

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