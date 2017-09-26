Академик Александр Сергеев победил на выборах президента РАН

Во втором туре выборов президента Российской академии наук одержал победу Александр Сергеев.
Академик Александр Сергеев значительно опережал других кандидатов в первом туре, но ему не удалось набрать больше 50% голосов, необходимых для победы. По этой причине потребовалось провести второй тур, в котором он обошел своего конкурента Роберта Нигматулина. За Сергеева отдали голоса 1045 членов РАН, а за Нигматулина — 412, передает «Интерфакс».
Заместитель президента РАН Владимир Иванов отметил, что во время второго тура выборов был собран кворум, передает ТАСС.
На пост президента РАН претендовали пять кандидатов: Александр Сергеев, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Евгений Каблов, Геннадий Красников. Еще в первом туре поддержка Сергеева оказалась значительнее, чем у остальных. Он набрал 681 голос, а Нигматулин, который тоже прошел во второй тур, получил 276 голосов.
Александр Сергеев — специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники.
Заместитель президента РАН Владимир Иванов отметил, что во время второго тура выборов был собран кворум, передает ТАСС.
На пост президента РАН претендовали пять кандидатов: Александр Сергеев, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Евгений Каблов, Геннадий Красников. Еще в первом туре поддержка Сергеева оказалась значительнее, чем у остальных. Он набрал 681 голос, а Нигматулин, который тоже прошел во второй тур, получил 276 голосов.
Александр Сергеев — специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники.
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