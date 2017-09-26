Транспортная прокуратура принимает заявления пострадавших от «ВИМ-Авиа» петербуржцев

Правительство и правоохранительные органы города принимают меры по оказанию помощи пассажирам, которые не могут улететь в отпуск либо вернуться домой
из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа».
Порядка двух с половиной тысяч туристов, которые должны были вернуться в Петербург рейсами «ВИМ-Авиа», сейчас загорают в Турции и Китае. По данным председателя городского комитета по туризму, все они размещены в гостиницах. Ясность с тем, как вернуть их домой, появится вечером.
Поэтому для тех, кто ждет вылета в город на Неве, ситуация не настолько сложна, как для тысяч путешественников, которые из-за демарша «ВИМ-Авиа», отказавшейся выполнять обязательства по оплаченным чартерным рейсам, уже несколько суток ждут вылетов в другие российские города.
Тем не менее в Петербурге всё равно создан оперативный штаб, который курирует скорейшую организацию эвакуации туристов, в билетах которых пунктом назначения является аэропорт Пулково. О работе двух туристско-информационных центров в городской воздушной гавани, которые в том числе помогают узнать, когда вернутся домой клиенты «ВИМ-Авиа», рассказал председатель комитета по туризму Андрей Мушкарёв.
Одновременно с этим с пассажирами «ВИМ-Авиа» работают и представители правоохранительных структур. В частности, прямо в аэропорту Пулково заявления принимают сотрудники транспортной прокуратуры. Известно о заявлениях от более чем 100 авиапассажиров.
Проблемы у «ВИМ-Авиа» возникали и раньше. Только этим летом из-за задержек и отмен рейсов пострадали десятки тысяч туристов. На днях руководство компании пошло на радикальный шаг, без предупреждения отменив чартерные перелеты.
Хотя в финансовое пике «ВИМ-Авиа» заходила не стремительно, а планомерно. Долг в несколько миллиардов рублей за топливо и аэропортовое обслуживание копился ни один день.
К слову, авиакомпания по количеству перевозимых пассажиров в России входит в десятку крупнейших. Сейчас проверку в ее отношении ведут правоохранители. Ассоциация туроператоров обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию.
Поэтому для тех, кто ждет вылета в город на Неве, ситуация не настолько сложна, как для тысяч путешественников, которые из-за демарша «ВИМ-Авиа», отказавшейся выполнять обязательства по оплаченным чартерным рейсам, уже несколько суток ждут вылетов в другие российские города.
Тем не менее в Петербурге всё равно создан оперативный штаб, который курирует скорейшую организацию эвакуации туристов, в билетах которых пунктом назначения является аэропорт Пулково. О работе двух туристско-информационных центров в городской воздушной гавани, которые в том числе помогают узнать, когда вернутся домой клиенты «ВИМ-Авиа», рассказал председатель комитета по туризму Андрей Мушкарёв.
Одновременно с этим с пассажирами «ВИМ-Авиа» работают и представители правоохранительных структур. В частности, прямо в аэропорту Пулково заявления принимают сотрудники транспортной прокуратуры. Известно о заявлениях от более чем 100 авиапассажиров.
Проблемы у «ВИМ-Авиа» возникали и раньше. Только этим летом из-за задержек и отмен рейсов пострадали десятки тысяч туристов. На днях руководство компании пошло на радикальный шаг, без предупреждения отменив чартерные перелеты.
Хотя в финансовое пике «ВИМ-Авиа» заходила не стремительно, а планомерно. Долг в несколько миллиардов рублей за топливо и аэропортовое обслуживание копился ни один день.
К слову, авиакомпания по количеству перевозимых пассажиров в России входит в десятку крупнейших. Сейчас проверку в ее отношении ведут правоохранители. Ассоциация туроператоров обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию.
Комментарии