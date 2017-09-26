Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Школьница умерла на уроке литературы в Свердловской области

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    Школьница умерла на уроке литературы в Свердловской области

    Школьница умерла на уроке литературы в Свердловской области

    Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту смерти на уроке 11-классницы в городе Серов.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, девочка почувствовала недомогание во время второго урока литературы. Ей оказывалась первая медицинская помощь в школьном медкабинете. По словам очевидцев, бригада скорой медицинской помощи приехала в течение нескольких минут.

    Из сообщения прокуратуры: «Серовская городская прокуратура проводит проверку качества и своевременности оказания медицинской помощи ребенку. Будут досконально установлены все обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена после получения результатов судмедэкспертизы».

    В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону также сообщили, что по факту инцидента организовано проведение доследственной проверки. Там также отметили, что причиной смерти школьницы могло стать «ранее диагностированное у нее заболевание».

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