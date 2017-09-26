Школьница умерла на уроке литературы в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту смерти на уроке 11-классницы в городе Серов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, девочка почувствовала недомогание во время второго урока литературы. Ей оказывалась первая медицинская помощь в школьном медкабинете. По словам очевидцев, бригада скорой медицинской помощи приехала в течение нескольких минут.



Из сообщения прокуратуры: «Серовская городская прокуратура проводит проверку качества и своевременности оказания медицинской помощи ребенку. Будут досконально установлены все обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена после получения результатов судмедэкспертизы».



В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону также сообщили, что по факту инцидента организовано проведение доследственной проверки. Там также отметили, что причиной смерти школьницы могло стать «ранее диагностированное у нее заболевание».