Крупнейший в мире алмаз продан за 53 млн долларов: фото

Самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona массой 1109 карат приобрел британский ювелир Лоуренс Графф.
Стоимость камня размером с теннисный мяч составила 53 миллиона долларов. Цена, за которую ювелир Графф приобрел алмаз, оказалась значительно ниже прошлогодней стоимости.
Летом 2016-го алмаз выставили на продажу на аукционе Sotheby’s. Уильям Лэмб, глава компании Lucara Diamond, обнаружившей этот уникальный камень, рассчитывал выручить за него как минимум $70 млн. Но торги были остановлены на сумме 61 млн долларов.
По словам Лэмба, на протяжении года интерес к алмазу сохранялся. Он утверждает, что получал по три запроса в неделю. Но глава Lucara Diamond решил подождать.
Каждый карат Lesedi la Rona стоит 47,8 тысячи долларов, таким образом, он уступает в цене как цветным, так и бесцветным алмазам. Lucara Diamond, по данным Financial Times, в какой-то момент планировала распилить алмаз, чтобы выручить за него больше по частям. Однако в итоге он достался британскому ювелиру Лоуренсу Граффу.
The Daily Telegraph предполагает, что аргументом в пользу этого покупателя могла стать богатая история его компании, а также ориентированность на торговлю крупными драгоценными камнями. В мае текущего года он купил необработанный алмаз массой 373 карата, который, предположительно, является осколком Lesedi la Rona.
Алмаз Lesedi la Rona был обнаружен в ноябре 2015 года на месторождении Карове в Ботсване. Его название переводится как «Наш свет». Сейчас он является крупнейшим в мире. Алмаз уступает только найденному в 1905 году в ЮАР Cullinan массой 3106 карат, но тот был расколот на части.
Летом 2016-го алмаз выставили на продажу на аукционе Sotheby’s. Уильям Лэмб, глава компании Lucara Diamond, обнаружившей этот уникальный камень, рассчитывал выручить за него как минимум $70 млн. Но торги были остановлены на сумме 61 млн долларов.
По словам Лэмба, на протяжении года интерес к алмазу сохранялся. Он утверждает, что получал по три запроса в неделю. Но глава Lucara Diamond решил подождать.
Каждый карат Lesedi la Rona стоит 47,8 тысячи долларов, таким образом, он уступает в цене как цветным, так и бесцветным алмазам. Lucara Diamond, по данным Financial Times, в какой-то момент планировала распилить алмаз, чтобы выручить за него больше по частям. Однако в итоге он достался британскому ювелиру Лоуренсу Граффу.
The Daily Telegraph предполагает, что аргументом в пользу этого покупателя могла стать богатая история его компании, а также ориентированность на торговлю крупными драгоценными камнями. В мае текущего года он купил необработанный алмаз массой 373 карата, который, предположительно, является осколком Lesedi la Rona.
Алмаз Lesedi la Rona был обнаружен в ноябре 2015 года на месторождении Карове в Ботсване. Его название переводится как «Наш свет». Сейчас он является крупнейшим в мире. Алмаз уступает только найденному в 1905 году в ЮАР Cullinan массой 3106 карат, но тот был расколот на части.
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