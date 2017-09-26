Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Российские бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в Сирии. Минобороны РФ, Сирия, авиация, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в Сирии

    Российские бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в Сирии

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    • Фото: Министерство обороны РФ
    Российские бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в Сирии

    Российские бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в Сирии

    Российские бомбардировщики уничтожили объекты ИГ в Сирии
    • Фото: Министерство обороны РФ

      • Объекты «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ) в Сирии подверглись ударам со стороны российских бомбардировщиков-ракетоносцев.

      Как рассказали в военном ведомстве РФ, бомбардировщики взлетели с российского аэродрома Энгельс и совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Ту-95 прикрывали Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим. Удары по объектам террористов были нанесены крылатыми ракетами.

      Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: «В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ и „ан-Нусры“ в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб».

      Были уничтожены командные пункты террористов, скопления техники, а также склады боеприпасов, сообщает «Интерфакс».

      смотретьМинобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе
      Минобороны показало видео ударов по боевикам в Идлибе
      Ранее в Минобороны показали видео авиаударов по позициям боевиков в провинции Идлиб. Уничтожены подземные базы, склады, мастерские и бронетехника террористов. В ведомстве опровергли заявления о том, что российская авиация якобы бьет по населенным пунктам. По словам Конашенкова, это голословные высказывания. Они служат лишь информационным прикрытием для действий боевиков.

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