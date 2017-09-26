Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia

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    Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia

    Тиньков отозвал иски к блогерам Nemagia

    Предприниматель Олег Тиньков и «Тинькофф-банк» направили в правоохранительные органы заявления об отказе по всем возбужденным делам в отношении блогеров, ведущих YouTube-канал Nemagia.

    Из сообщения пресс-службы «Тинькофф-банка»: «И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по всем возбужденным делам. После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены».

    По словам сотрудника пресс-службы, заявления были поданы в органы внутренних дел, передает ТАСС.

    Ранее Олег Тиньков в интервью Амирану Сардарову пообещал, что 26 сентября он отзовет иски в отношении кемеровских блогеров. При этом он отметил, что не собирается вымаливать или выпрашивать извинения, а иски отзывает «без кондиций, без условий».

    смотретьТиньков отказался комментировать обыски у блогеров «Немагии»
    Тиньков отказался комментировать обыски у блогеров «Немагии»
    Иски о защите достоинства и деловой репутации, а также заявление в полицию Тиньков подал после того, как на YouTube-канале Nemagia появилось видео, в котором блогеры в жесткой форме раскритиковали деятельность основателя «Тинькофф-банка» и оскорбительно высказывались о его супруге. Ролик, вызвавший негодование банкира, в сентябре по решению суда был заблокирован Роскомнадзором.

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