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    Взрыв в поезде вызвал панику в лондонском метро

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    • Фото: @AdityaRajKaul /twitter.com
    Взрыв в поезде вызвал панику в лондонском метро

    Взрыв в поезде вызвал панику в лондонском метро

    Взрыв в поезде вызвал панику в лондонском метро
  • Фото: @AdityaRajKaul /twitter.com

    • Станция метро Tower Hill в Лондоне была эвакуирована после инцидента в вагоне одного из поездов.

    После громкого хлопка загорелся некий предмет. Повалил густой едкий дым. Пассажиры, находившиеся внутри вагона поезда, в панике бросились бежать, сообщает сайт Dni.Ru. Сотрудники экстренных служб в срочном порядке вывели на улицу людей.

    Очевидцы опубликовали первые кадры с места происшествия в социальных сетях. На фото отчетливо виден загоревшийся предмет.

    По предварительным данным, ЧП не связано с терроризмом. Инцидент произошел после того, как один из пассажиров начал заряжать свой телефон, сообщает Sputnik.




    Напомним, 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Тогда пострадали 30 человек. По оценкам полиции, самодельное устройство не сработало на полную силу. Это атака стала пятой за последние полгода в Великобритании.

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