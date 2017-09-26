Взрыв в поезде вызвал панику в лондонском метро

Станция метро Tower Hill в Лондоне была эвакуирована после инцидента в вагоне одного из поездов.
После громкого хлопка загорелся некий предмет. Повалил густой едкий дым. Пассажиры, находившиеся внутри вагона поезда, в панике бросились бежать, сообщает сайт Dni.Ru. Сотрудники экстренных служб в срочном порядке вывели на улицу людей.
Очевидцы опубликовали первые кадры с места происшествия в социальных сетях. На фото отчетливо виден загоревшийся предмет.
По предварительным данным, ЧП не связано с терроризмом. Инцидент произошел после того, как один из пассажиров начал заряжать свой телефон, сообщает Sputnik.
Напомним, 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Тогда пострадали 30 человек. По оценкам полиции, самодельное устройство не сработало на полную силу. Это атака стала пятой за последние полгода в Великобритании.
Очевидцы опубликовали первые кадры с места происшествия в социальных сетях. На фото отчетливо виден загоревшийся предмет.
По предварительным данным, ЧП не связано с терроризмом. Инцидент произошел после того, как один из пассажиров начал заряжать свой телефон, сообщает Sputnik.
Incident of small explosion/fire at Tower Hill station in London is NOT terror related, happened as passenger plugged charger into his phone pic.twitter.com/c7es6dVFZo— News_Executive (@News_Executive) 26 сентября 2017 г.
Напомним, 15 сентября на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Тогда пострадали 30 человек. По оценкам полиции, самодельное устройство не сработало на полную силу. Это атака стала пятой за последние полгода в Великобритании.
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