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    Лучшие кардиологи страны проверили здоровье арестанток подмосковной колонии. врачи, кардиология, медицина, Московская область, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛучшие кардиологи страны проверили здоровье арестанток подмосковной колонии

    Лучшие кардиологи страны проверили здоровье арестанток подмосковной колонии

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    Лучшие кардиологи страны проверили здоровье арестанток подмосковной колонии

    Лучшие кардиологи страны проверили здоровье арестанток подмосковной колонии

    Лучшие кардиологи страны проверили здоровье арестанток подмосковной колонии

      С легким сердцем теперь будут отбывать свой срок заключенные Можайской женской колонии. Сегодня там открылся первый в России мобильный госпиталь в местах лишения свободы. Обследование осужденных провел ведущий кардиолог России.

      Первая пациентка мобильного центра очень волнуется, оттого и плачет. Арине — всего год и четыре месяца, когда она появилась на свет, врачи заподозрили у девочки порок сердца. Один из лучших кардиологов страны вынес вердикт: здорова.

      Специалисты всемирно известного медицинского центра имени Бакулева говорят, что этот грузовик — настоящая клиника на колесах. И то, что он появился на территории колонии, — опыт уникальный. Для них не имеют значения ни криминальное прошлое пациентов, ни статья, по которой они попали в колонию.

      Сегодня полное обследование пройдут арестанты Можайской колонии, завтра грузовик отправится в другую тюрьму.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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