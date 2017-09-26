В Приморском океанариуме рассказали о «мужском разговоре» моржа Миши и дрессировщика

Снова в центре скандала оказался Приморский океанариум. Сегодня оттуда пришли тревожные новости: сотрудник избил моржа. Миша (так зовут морского обитателя) такого удара, конечно, не ожидал, тем более что нанес его друг. Дрессировщик посчитал, что его подопечный может навредить морским котикам, и применил силу. Теперь дальнейшее пребывание тренера на рабочем месте зависит не только от решения руководства, но и от прощения Миши.
Моржа Мишу и его персонального тренера связывала крепкая дружба. По-другому и не скажешь: чтобы выполнять команды и радовать публику, животное должно привыкнуть к дрессировщику. Новость о том, что закадычные друзья подрались, сначала показалась неправдоподобной. Однако в пресс-службе океанариума все подтвердили: тренер и ластоногий, что называется, поговорили по-мужски.
Они поссорились после утреннего представления. По пути в собственный бассейн морж Миша остановился у водоема, где плескались морские котики. По характеру воспитанник океанариума весьма любопытный, и ему захотелось составить компанию соседям-млекопитающим. Однако весит Миша почти тонну, и его общение с небольшими котиками могло закончиться для них весьма плачевно. Тренер, оценив риск, попытался образумить подопечного. Каким именно образом, неизвестно, со стороны происходящее напоминало, очевидно, настоящую потасовку. Проще говоря, зоолог побил подопечного.
За нарушение этических норм несдержанного сотрудника пообещали уволить. Миша, как уверяют в океанариуме, не пострадал: ни ран, ни ссадин у него не обнаружили. Впрочем, он мог затаить обиду, и неизвестно, как он примет нового, малознакомого наставника. Все это — стресс для моржа, который и без того часто попадает в происшествия. Например, недавно по недосмотру специалистов он едва не свернул шею: прыгнул в бассейн, куда еще не успели закачать воду. Всем своим 800-килограммовым весом он рухнул на дно. Тогда даже пришлось отменить представления с его участием.
В прошлом году Приморский океанариум часто попадал в криминальные сводки. Следователи даже занимались выяснением обстоятельств гибели животных: зоологи потеряли одного за другим сивуча, дельфинов и двух моржей. Череда скандалов, казалось бы, сошла на нет. И вдруг — новый всплеск. Накануне инцидента с моржом Мишей трагедия произошла в открытом вольере исследовательской базы. В рыболовных сетях, занесенных штормом из моря, запуталась белуха. Она задохнулась, и это стало поводом для новой проверки сыщиков.
Они поссорились после утреннего представления. По пути в собственный бассейн морж Миша остановился у водоема, где плескались морские котики. По характеру воспитанник океанариума весьма любопытный, и ему захотелось составить компанию соседям-млекопитающим. Однако весит Миша почти тонну, и его общение с небольшими котиками могло закончиться для них весьма плачевно. Тренер, оценив риск, попытался образумить подопечного. Каким именно образом, неизвестно, со стороны происходящее напоминало, очевидно, настоящую потасовку. Проще говоря, зоолог побил подопечного.
За нарушение этических норм несдержанного сотрудника пообещали уволить. Миша, как уверяют в океанариуме, не пострадал: ни ран, ни ссадин у него не обнаружили. Впрочем, он мог затаить обиду, и неизвестно, как он примет нового, малознакомого наставника. Все это — стресс для моржа, который и без того часто попадает в происшествия. Например, недавно по недосмотру специалистов он едва не свернул шею: прыгнул в бассейн, куда еще не успели закачать воду. Всем своим 800-килограммовым весом он рухнул на дно. Тогда даже пришлось отменить представления с его участием.
В прошлом году Приморский океанариум часто попадал в криминальные сводки. Следователи даже занимались выяснением обстоятельств гибели животных: зоологи потеряли одного за другим сивуча, дельфинов и двух моржей. Череда скандалов, казалось бы, сошла на нет. И вдруг — новый всплеск. Накануне инцидента с моржом Мишей трагедия произошла в открытом вольере исследовательской базы. В рыболовных сетях, занесенных штормом из моря, запуталась белуха. Она задохнулась, и это стало поводом для новой проверки сыщиков.
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