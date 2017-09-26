Забравшиеся во двор канадца медведи прислушались к вежливой просьбе уйти: видео

Вежливость — залог успеха. Это убедительно доказал канадец Джордан Коут, к которому во двор заглянули медведи.

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Мужчина, не переставая снимать происходящее, корректно порекомендовал животным покинуть его территорию. Он сказал: «Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли».



Как ни странно, звери послушались, развернулись и удалились в кусты. Джордан поблагодарил их вслед и пожелал хорошего дня.