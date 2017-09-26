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    Красноярские школьники прошли полосу препятствий ради дополнительных баллов ЕГЭ. вузы, выпускники, ЕГЭ, история, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрасноярские школьники прошли полосу препятствий ради дополнительных баллов ЕГЭ

    Красноярские школьники прошли полосу препятствий ради дополнительных баллов ЕГЭ

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    Красноярские школьники прошли полосу препятствий ради дополнительных баллов ЕГЭ

    Красноярские школьники прошли полосу препятствий ради дополнительных баллов ЕГЭ

    Красноярские школьники прошли полосу препятствий ради дополнительных баллов ЕГЭ

      В Красноярске состоялся первый этап военно-исторической олимпиады, на котором школьники прошли полосу препятствий ради дополнительных баллов к ЕГЭ. Важны на ней не только знания, но и физическая подготовка.

      Участникам краевой олимпиады по истории предстояло преодолеть двухкилометровую полосу препятствий, найти ящик с боеприпасами по компасу, разобрать и собрать автомат за 36 секунд, на скорость надеть костюм химический защиты, отжаться и поприседать. И после каждого изнуряющего задания — испытание для мозга.

      Стреляют школьники куда более метко, чем отвечают, признались экзаменаторы. Совмещать экстремальные физические нагрузки и мыслительную деятельность на деле оказалось сложно.

      Большинству выпускников скоро понадобятся и история, и физическая подготовка — это будущие юристы, военные, силовики. Организаторы и не скрывают: на олимпиаде присматривают перспективные кадры.

      Для тех, кто пройдет первый этап, следующие испытания начнутся в апреле. В первый день из полусотни участников справились больше половины. Призерам олимпиады полагаются дополнительные три, а то и пять баллов к ЕГЭ при поступлении в университет.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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