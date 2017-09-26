Пенсионер на Ставрополье расстрелял трех человек из автомата

По данным следствия, преступление произошло в минувшую субботу. Пенсионер услышал стук в ворота своего домовладения. Он вышел и увидел троих незнакомцев — 43-летнего мужчину, 16-летнего юношу и 19-летнего молодого человека. Из-за малозначительного повода у него с незваными гостями сразу же произошла ссора.Пожилой мужчина попросил их подождать и ушел в дом. Вернувшись на улицу, он произвел несколько выстрелов из автомата. В результате 43-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. 16-летний подросток позже умер в больнице, а 19-летний пострадавший остается в медучреждении под присмотром врачей. Подозреваемый был задержан.Следственный комитет завел дело на 61-летнего мужчину по статьям «Убийство двух лиц общеопасным способом», «Покушение на убийство», «Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия».: «С применением криминалистической и специальной техники проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательств».Этим преступлением занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ставропольскому краю.