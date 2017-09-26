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    Пенсионер на Ставрополье расстрелял трех человек из автомата

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    Пенсионер на Ставрополье расстрелял трех человек из автомата

    Пенсионер на Ставрополье расстрелял трех человек из автомата

    Следователи возбудили уголовное дело против пожилого жителя Ставропольского края, который открыл огонь по незваным гостям.

    По данным следствия, преступление произошло в минувшую субботу. Пенсионер услышал стук в ворота своего домовладения. Он вышел и увидел троих незнакомцев — 43-летнего мужчину, 16-летнего юношу и 19-летнего молодого человека. Из-за малозначительного повода у него с незваными гостями сразу же произошла ссора.

    Пожилой мужчина попросил их подождать и ушел в дом. Вернувшись на улицу, он произвел несколько выстрелов из автомата. В результате 43-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте. 16-летний подросток позже умер в больнице, а 19-летний пострадавший остается в медучреждении под присмотром врачей. Подозреваемый был задержан.

    Следственный комитет завел дело на 61-летнего мужчину по статьям «Убийство двух лиц общеопасным способом», «Покушение на убийство», «Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия».

    СУ СК РФ по Ставропольскому краю: «С применением криминалистической и специальной техники проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательств».

    Этим преступлением занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ставропольскому краю.

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