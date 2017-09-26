«ВИМ-Авиа» прекратила оформление возврата купленных билетов

Авиакомпания
«ВИМ-Авиа», объявившая о прекращении чартерных перевозок, остановила процедуру оформления возврата уже купленных билетов.
Как объяснили ТАСС участники рынка, авиабилеты «ВИМ-Авиа» продаются только через систему бронирования «Сирена» и сегодня в ней закрылся доступ к сервису оформления возвратов.
По данным Ассоциации туроператоров России, отмена чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» затронула девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных — «Интурист», TUI, Mouzenidis Travel и Coral Travel.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе пояснила, что «туроператоры вчера вечером были поставлены перед фактом, не имея возможности высказать свои предложения».
Всего билеты на ближайшие рейсы у «ВИМ-Авиа» купили почти 200 тысяч человек. В Ростуризме создан оперативный штаб и открыта горячая линия. Минтранс пообещал, что вопрос перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» будет решен в течение двух дней.
По данным Ассоциации туроператоров России, отмена чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» затронула девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных — «Интурист», TUI, Mouzenidis Travel и Coral Travel.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе пояснила, что «туроператоры вчера вечером были поставлены перед фактом, не имея возможности высказать свои предложения».
Всего билеты на ближайшие рейсы у «ВИМ-Авиа» купили почти 200 тысяч человек. В Ростуризме создан оперативный штаб и открыта горячая линия. Минтранс пообещал, что вопрос перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» будет решен в течение двух дней.
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