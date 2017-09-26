В МИД РФ прокомментировали планы США ограничить полеты российской военной авиации

В Москве осведомлены о том, что Вашингтон может ограничить полеты российской военной авиации над территорией США. Об этом заявили в российском МИД.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что американские власти планируют объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Речь, в частности, шла об ограничении полетов над Аляской и Гавайями. Это может стать ответом на то, что Россия якобы запретила полеты американских военных самолетов над Калининградской областью.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов в комментарии РИА Новости заявил, что Москве известно о намерениях Вашингтона.
Михаил Ульянов: «Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения. Как я понимаю, вводится ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 января 2018 года».
Претензии американской стороны Ульянов назвал необоснованными. При этом он не исключил, что Москва предпримет ответные меры, если планы американской стороны будут реализованы на практике.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов в комментарии РИА Новости заявил, что Москве известно о намерениях Вашингтона.
Михаил Ульянов: «Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения. Как я понимаю, вводится ряд ограничений, которые вступят в силу с 1 января 2018 года».
Претензии американской стороны Ульянов назвал необоснованными. При этом он не исключил, что Москва предпримет ответные меры, если планы американской стороны будут реализованы на практике.
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