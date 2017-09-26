Тиньков пообещал отозвать иски против блогеров Nemagia

Олег Тиньков отзовет все иски и заявления в полицию против блогеров, ведущих канал Nemagia на YouTube. Об этом предприниматель заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову.
Олег Тиньков: «Я тебе обещаю, что во вторник я отзову иски все: то есть и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело».
Бизнесмен добавил, что не собирается вымаливать или выпрашивать извинения, а иски отзывает «без кондиций, без условий».
На канале Nemagia 8 августа появился видеоролик, в котором блогеры раскритиковали деятельность основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. В частности, они утверждали, что предприниматель давал взятки, не платил зарплаты сотрудникам, а его бизнес называли сомнительным. Оскорбления звучали и в адрес супруги Тинькова.
В результате Тиньков подал иски о защите достоинства и деловой репутации, а также обратился в полицию. В рамках дела о клевете у создателей канала Nemagia прошли обыски, вскоре один из блогеров, Алексей Псковитин, стал подозреваемым по этому делу. Сам ролик, вызвавший негодование банкира, в сентябре по решению суда был заблокирован Роскомнадзором.
Бизнесмен добавил, что не собирается вымаливать или выпрашивать извинения, а иски отзывает «без кондиций, без условий».
На канале Nemagia 8 августа появился видеоролик, в котором блогеры раскритиковали деятельность основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. В частности, они утверждали, что предприниматель давал взятки, не платил зарплаты сотрудникам, а его бизнес называли сомнительным. Оскорбления звучали и в адрес супруги Тинькова.
В результате Тиньков подал иски о защите достоинства и деловой репутации, а также обратился в полицию. В рамках дела о клевете у создателей канала Nemagia прошли обыски, вскоре один из блогеров, Алексей Псковитин, стал подозреваемым по этому делу. Сам ролик, вызвавший негодование банкира, в сентябре по решению суда был заблокирован Роскомнадзором.
Комментарии