В Британии начали продавать «разумных» секс-кукол

В Британии поступили в продажу
секс-роботы модели «Саманта», обладающие искусственным интеллектом.
Как сообщает сайт Вести.Ru, стоимость необычной игрушки составляет 4,7 тысячи долларов.
Владелец одного из двух секс-шопов в стране, где можно приобрести андроида, рассказал, что Саманта может переключаться из секс-режима в семейный, в рамках которого робот может поддерживать разговор на бытовые темы, в том числе с детьми.
Трейси Уитмор, владелец секс-шопа: «Саманта может говорить о философии и даже шутить. Чего она не может, так это непроизвольно переключиться на секс-режим. Она умеет не просто говорить заученные реплики, но общаться и учиться в ходе этого общения».
Саманта заряжается от USB, в ее голове есть разъем для SD-карты.
Владелец одного из двух секс-шопов в стране, где можно приобрести андроида, рассказал, что Саманта может переключаться из секс-режима в семейный, в рамках которого робот может поддерживать разговор на бытовые темы, в том числе с детьми.
Трейси Уитмор, владелец секс-шопа: «Саманта может говорить о философии и даже шутить. Чего она не может, так это непроизвольно переключиться на секс-режим. Она умеет не просто говорить заученные реплики, но общаться и учиться в ходе этого общения».
Саманта заряжается от USB, в ее голове есть разъем для SD-карты.
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