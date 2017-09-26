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    В Британии начали продавать «разумных» секс-кукол

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    В Британии начали продавать «разумных» <nobr>секс-кукол</nobr>

    В Британии начали продавать «разумных» секс-кукол

    В Британии начали продавать «разумных» <nobr>секс-кукол</nobr>

    В Британии поступили в продажу секс-роботы модели «Саманта», обладающие искусственным интеллектом.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, стоимость необычной игрушки составляет 4,7 тысячи долларов.

    Владелец одного из двух секс-шопов в стране, где можно приобрести андроида, рассказал, что Саманта может переключаться из секс-режима в семейный, в рамках которого робот может поддерживать разговор на бытовые темы, в том числе с детьми.

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    Трейси Уитмор, владелец секс-шопа: «Саманта может говорить о философии и даже шутить. Чего она не может, так это непроизвольно переключиться на секс-режим. Она умеет не просто говорить заученные реплики, но общаться и учиться в ходе этого общения».

    Саманта заряжается от USB, в ее голове есть разъем для SD-карты.

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