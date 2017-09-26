Опубликованы списки погибших и пострадавших в катастрофе на Кубани

Названы имена паломников, погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани.
По предварительным данным, все они — жители Нижегородской области. Детей среди пассажиров не было. В аварии погибли шесть человек, в том числе водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса.
Погибшие:
1. Балашев Сергей Владимирович,1978 (водитель);
2. Крылова Надежда Борисовна, 1957
3. Варламова Инесса Владимировна,1983
4. Ванин Владимир, 1984
5. Сухарев Виктор Михайлович, 1950
6. Неизвестный.
Пострадавшими числятся 19 человек, сообщает сайт «Комсомольской правды».
1. Евлампьева Ольга Николаевна, 1953
2. Шилобод Елена Тихоновна, 1978
3. Пряхина Елена Владимировна, 1956
4. Новосадов Андрей Леонидо-вич, 1962
5. Шилобод Данил Сергеевич, 1979
6. Фролов Василий Викторович, 1959
7. Полякова Ольга Владимировна, 1972
8. Поляков Алексей Владимирович, 1972
9. Соснова Галина Александровна, 1948
10. Сергеева Ва-лентина Степановна, 1953
11. Абанина Мария Михайловна, 1979
12. Неизвестная, примерно 70 лет
13. Шокина Наталья Анатольевна, 1959
14. Неизвестный, примерно 70 лет
15. Погодин Константин Григорьевич, 1954
16. Погодина Татьяна Васильевна, 1953
17. Борнуковская Вера Ивановна, 1953
18. Новосадова Марина Александровна, 1966
19. Чуракова Нина Борисовна, 1966.
ДТП произошло около 01:00 мск на трассе «Дон». По уточненным данным МВД, водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком, перевозившим гравий. В автобусе находились паломники. Региональное управление МЧС РФ открыло горячую линию в связи с аварией.
Погибшие:
1. Балашев Сергей Владимирович,1978 (водитель);
2. Крылова Надежда Борисовна, 1957
3. Варламова Инесса Владимировна,1983
4. Ванин Владимир, 1984
5. Сухарев Виктор Михайлович, 1950
6. Неизвестный.
Пострадавшими числятся 19 человек, сообщает сайт «Комсомольской правды».
1. Евлампьева Ольга Николаевна, 1953
2. Шилобод Елена Тихоновна, 1978
3. Пряхина Елена Владимировна, 1956
4. Новосадов Андрей Леонидо-вич, 1962
5. Шилобод Данил Сергеевич, 1979
6. Фролов Василий Викторович, 1959
7. Полякова Ольга Владимировна, 1972
8. Поляков Алексей Владимирович, 1972
9. Соснова Галина Александровна, 1948
10. Сергеева Ва-лентина Степановна, 1953
11. Абанина Мария Михайловна, 1979
12. Неизвестная, примерно 70 лет
13. Шокина Наталья Анатольевна, 1959
14. Неизвестный, примерно 70 лет
15. Погодин Константин Григорьевич, 1954
16. Погодина Татьяна Васильевна, 1953
17. Борнуковская Вера Ивановна, 1953
18. Новосадова Марина Александровна, 1966
19. Чуракова Нина Борисовна, 1966.
ДТП произошло около 01:00 мск на трассе «Дон». По уточненным данным МВД, водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком, перевозившим гравий. В автобусе находились паломники. Региональное управление МЧС РФ открыло горячую линию в связи с аварией.
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