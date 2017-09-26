В Иркутске задержан находившийся в розыске по линии Интерпола сторонник ИГИЛ

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии в результате
оперативно-разыскных мероприятий задержали в Иркутске сторонника запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
Подозреваемый находился в международном розыске по линии Интерпола как член ИГИЛ. Операция по его задержанию прошла в Октябрьском районе города.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, предполагаемый террорист — 30-летний мужчина из ближнего зарубежья. Она уточнила, что он успел трудоустроиться рабочим в одну из строительных организаций областного центра, где его и обнаружили правоохранители.
По решению суда подозреваемому была избрана мера пресечения — он заключен под стражу.
Ирина Волк: «Сотрудниками отделения национального центрального бюро Интерпола России ГУ МВД России по Иркутской области уведомлен инициатор розыска. Сейчас проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение».
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, предполагаемый террорист — 30-летний мужчина из ближнего зарубежья. Она уточнила, что он успел трудоустроиться рабочим в одну из строительных организаций областного центра, где его и обнаружили правоохранители.
По решению суда подозреваемому была избрана мера пресечения — он заключен под стражу.
Ирина Волк: «Сотрудниками отделения национального центрального бюро Интерпола России ГУ МВД России по Иркутской области уведомлен инициатор розыска. Сейчас проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение».
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