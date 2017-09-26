Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. Сейчас средняя зарплата в стране — чуть меньше 39 тысяч рублей. Но есть вакансии, предлагающие гораздо больше.
По информации газеты «Известия», лидирует в рейтинге капитан океанского корабля с окладом в 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте — командир воздушного судна. Чуть-чуть до него недотягивает главный технолог золотодобывающей промышленности. На четвертой строчке — ведущий хоккейный тренер, а на пятой — начальник строительного участка с зарплатой в 250 тысяч. Строчкой ниже остались стоматологи.
По словам экспертов, зарплаты уникальных специалистов будут расти из-за кадрового голода. Сказывается демографический кризис 90-х годов. Что касается нынешних лидеров, то капитаны кораблей нужны в связи с развитием судостроения в стране, а среди пилотов дефицит из-за оттока кадров за границу.
По словам экспертов, зарплаты уникальных специалистов будут расти из-за кадрового голода. Сказывается демографический кризис 90-х годов. Что касается нынешних лидеров, то капитаны кораблей нужны в связи с развитием судостроения в стране, а среди пилотов дефицит из-за оттока кадров за границу.
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