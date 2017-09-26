Порошенко счел «невозможным» участие России в миссии ООН в Донбассе

Участие России в миссии ООН в Донбассе является «абсолютно невозможным». С таким заявлением выступил президент Украины Пётр Порошенко.
Пётр Порошенко: «Абсолютно невозможно, чтобы Россия могла стать частью миротворческой миссии, потому что Россия занимает одну из сторон конфликта».
Российский план по миссии ООН, предусматривающий защиту сотрудников ОБСЕ в Донбассе, Порошенко назвал «неприемлемым», сообщает Газета.Ru.
В то же время он поддержал участие в миссии ООН канадской стороны. По его словам, такое участие является «чрезвычайно важным», поскольку Канада обладает «уникальным опытом».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ прокомментировал отказ США и Украины от российского плана размещения миссии ООН в Донбассе. По его словам, Россия так и не получила конкретных предложений по своей инициативе. При этом он отметил, что Москва не может заставить другие стороны обсуждать российские предложения, а сами они этого не хотят.
Российский план по миссии ООН, предусматривающий защиту сотрудников ОБСЕ в Донбассе, Порошенко назвал «неприемлемым», сообщает Газета.Ru.
В то же время он поддержал участие в миссии ООН канадской стороны. По его словам, такое участие является «чрезвычайно важным», поскольку Канада обладает «уникальным опытом».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ прокомментировал отказ США и Украины от российского плана размещения миссии ООН в Донбассе. По его словам, Россия так и не получила конкретных предложений по своей инициативе. При этом он отметил, что Москва не может заставить другие стороны обсуждать российские предложения, а сами они этого не хотят.
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