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    Порошенко счел «невозможным» участие России в миссии ООН в Донбассе

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    Порошенко счел «невозможным» участие России в миссии ООН в Донбассе

    Порошенко счел «невозможным» участие России в миссии ООН в Донбассе

    Участие России в миссии ООН в Донбассе является «абсолютно невозможным». С таким заявлением выступил президент Украины Пётр Порошенко.

    Пётр Порошенко: «Абсолютно невозможно, чтобы Россия могла стать частью миротворческой миссии, потому что Россия занимает одну из сторон конфликта».

    Российский план по миссии ООН, предусматривающий защиту сотрудников ОБСЕ в Донбассе, Порошенко назвал «неприемлемым», сообщает Газета.Ru.

    В то же время он поддержал участие в миссии ООН канадской стороны. По его словам, такое участие является «чрезвычайно важным», поскольку Канада обладает «уникальным опытом».

    смотретьИнтервью Сергея Лаврова Ираде Зейналовой
    Интервью Сергея Лаврова Ираде Зейналовой
    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ прокомментировал отказ США и Украины от российского плана размещения миссии ООН в Донбассе. По его словам, Россия так и не получила конкретных предложений по своей инициативе. При этом он отметил, что Москва не может заставить другие стороны обсуждать российские предложения, а сами они этого не хотят.

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