Гоша Куценко станет врачом в новом сериале телеканала НТВ

В Москве стартовали съемки нового сериала телеканала НТВ «Скорая помощь». Главную роль в проекте исполнит заслуженный артист России Гоша Куценко.

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Сюжет истории разворачивается вокруг нового водителя скорой помощи, который начинает демонстрировать чудеса диагностики и врачебного искусства на вызовах, спасая немало человеческих жизней. По ходу развития сюжета выясняется, что он высококвалифицированный врач, несправедливо лишенный лицензии, и теперь его задача — восстановить свое доброе имя и вернуться в профессию.



Гоша Куценко: «Я никогда не играл врачей, а все время играл пациентов, поэтому даже сам снял фильм „Врач“, где и сыграл своего „первого врача“ — нейрохирурга. Моя мама была рентгенологом, и я малышом еще рассекал между рентгеновскими пушками, медиками и больными. С безграничным уважением отношусь к людям этой профессии. И когда друзья предложили мне сыграть врача, причем неоднозначного доктора с непростой судьбой, я подумал, что это верное продолжение хода событий моей жизни. И здесь, на площадке, отличная компания, коллектив хорошо знакомых актеров, моих товарищей. Так и трудятся, наверное, доктора — в деловой, усталой и дружественной обстановке. Для артиста, наверное, самое главное, чтобы зрители ему поверили. Поэтому хочется, чтобы в простое время, когда буду однажды идти по улице, кто-то подошел ко мне и сказал: „Доктор, помогите“, и я чем-то, кстати, помог. Стал засматриваться на машины скорой помощи. Вот, думаю, едут спасать людей. Нас спасать. А мы в благодарность за это их играем».