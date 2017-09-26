Противники вакцинации пытаются оспорить пользу прививок

Споры вокруг вакцинации детей разгораются в России. В Минздраве даже обсудили возможность наказывать рублем за отказ от прививок. Геннадий Онищенко написал монографию о проблемах ликвидации кори в России и вызвал новую волну споров о пользе и вреде прививок.
Жертвы вакцинации сейчас гораздо громче тех, кто корит себя за то, что вовремя не сделал прививку. И винить их в этом нельзя. Ольга Петина, мать двойняшек Лизы и Полины, после посещения процедурного кабинета чуть не потеряла дочь. После прививки одну девочку на несколько дней парализовало, у второй началась сыпь.
Ольга со своими девочками живет в Самаре, а Элисон Эдвардс в Бирмингеме. Но друг друга эти женщины поймут с полуслова. Сыну Элисон Джону уже 20 лет, но после того, как Джону сделали прививку от кори, он сам навсегда остался ребенком. У Джона аутизм, и с каждым годом ему становится только хуже.
В поисках правды Ольга сломала немало копий. Теперь в медицинских карточках Лизы и Полины стоит отказ не только от прививок, но даже от противотуберкулезной помощи. Ольга борется за право своих дочерей посещать детсад. Без прививок их туда не пускают. Но никто пока не может заставить ее вводить в организмы Лизы и Полины опасные вирусы и бактерии снова. Как никто не может заставить смириться Элисон Эдвардс. Ее машина исписана именами детей, для которых плановая вакцинация оказалась чудовищной лотереей, — 200 имен.
Мамы не разрешают делать своим детям прививки. И не только потому, что им страшно. По моральным, религиозным и даже философским убеждениям молодые родители объявляют себя антиваксерами. От прививок отказываются целыми детсадами и школами. Это сейчас модно, и это страшно. Труд бывшего санитарного врача Геннадия Онищенко про ликвидацию кори в России еще несколько лет назад поставили бы на полку узкоспециальной литературы. А теперь книга может стать мировым бестселлером. Болезнь из учебника, в которую корь было превратилась, снова стала убивать.
В своей монографии Онищенко зрит в корень. И корь, как видно из статистики, не внемлет ни доводам Ольги, ни доводам Элисон, ни доводам модных антиваксеров. Заболеваемость в Старом Свете и США уже несколько лет перерастает, как говорят медики, спорадические рамки. Счет переболевших корью идет уже на тысячи. Чтобы обязать родителей делать детям вакцины, правительства некоторых стран вводят для антиваксеров драконовские штрафы.
В России по пути принуждения идти пока отказались. Об этом в эфире «Итогов недели» на НТВ объявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, прекратив тем самым все споры и кривотолки. Правда, сработает ли сила убеждения в свете последних веяний, тоже вопрос. По словам медиков, педиатры стараются, но недоверие к медицине в России все еще плохо поддается лечению.
Вакцинация, говорят врачи, как раз тот случай, когда нужно смотреть на среднюю температуру по больнице. Ведь именно после начала тотальной иммунизации продолжительность жизни человечества выросла сразу на 20 лет. Впрочем, считать это аргументом или нет, каждый решает сам для себя. А календарь прививок есть в каждом процедурном кабинете.
Подробности — в видеоматериале.
Ольга со своими девочками живет в Самаре, а Элисон Эдвардс в Бирмингеме. Но друг друга эти женщины поймут с полуслова. Сыну Элисон Джону уже 20 лет, но после того, как Джону сделали прививку от кори, он сам навсегда остался ребенком. У Джона аутизм, и с каждым годом ему становится только хуже.
В поисках правды Ольга сломала немало копий. Теперь в медицинских карточках Лизы и Полины стоит отказ не только от прививок, но даже от противотуберкулезной помощи. Ольга борется за право своих дочерей посещать детсад. Без прививок их туда не пускают. Но никто пока не может заставить ее вводить в организмы Лизы и Полины опасные вирусы и бактерии снова. Как никто не может заставить смириться Элисон Эдвардс. Ее машина исписана именами детей, для которых плановая вакцинация оказалась чудовищной лотереей, — 200 имен.
Мамы не разрешают делать своим детям прививки. И не только потому, что им страшно. По моральным, религиозным и даже философским убеждениям молодые родители объявляют себя антиваксерами. От прививок отказываются целыми детсадами и школами. Это сейчас модно, и это страшно. Труд бывшего санитарного врача Геннадия Онищенко про ликвидацию кори в России еще несколько лет назад поставили бы на полку узкоспециальной литературы. А теперь книга может стать мировым бестселлером. Болезнь из учебника, в которую корь было превратилась, снова стала убивать.
В своей монографии Онищенко зрит в корень. И корь, как видно из статистики, не внемлет ни доводам Ольги, ни доводам Элисон, ни доводам модных антиваксеров. Заболеваемость в Старом Свете и США уже несколько лет перерастает, как говорят медики, спорадические рамки. Счет переболевших корью идет уже на тысячи. Чтобы обязать родителей делать детям вакцины, правительства некоторых стран вводят для антиваксеров драконовские штрафы.
В России по пути принуждения идти пока отказались. Об этом в эфире «Итогов недели» на НТВ объявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, прекратив тем самым все споры и кривотолки. Правда, сработает ли сила убеждения в свете последних веяний, тоже вопрос. По словам медиков, педиатры стараются, но недоверие к медицине в России все еще плохо поддается лечению.
Вакцинация, говорят врачи, как раз тот случай, когда нужно смотреть на среднюю температуру по больнице. Ведь именно после начала тотальной иммунизации продолжительность жизни человечества выросла сразу на 20 лет. Впрочем, считать это аргументом или нет, каждый решает сам для себя. А календарь прививок есть в каждом процедурном кабинете.
Подробности — в видеоматериале.
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