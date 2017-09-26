Тренера Приморского океанариума уволят за избиение знаменитого моржа Миши

Тренер поплатится своей должностью за избиение звезды Приморского океанариума, моржа Миши.
Инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало только сейчас. После утреннего представления общительный морж захотел пообщаться с морскими котиками. Животное весом 800 кг могло нечаянно навредить котикам, тренер применил силу против Миши.
Елена Молчанова, представитель океанариума: «Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику. Поскольку в Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных, реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен».
Кроме того, в океанариуме опровергли сообщения о том, что тренер был нетрезв в момент инцидента.
Уточняется, что с Мишей в настоящее время все в порядке, он продолжает принимать участие в представлениях, сообщает «Интерфакс».
Приморский океанариум, расположенный на острове Русский во Владивостоке, открылся для посетителей в начале сентября 2016 года. Морж Миша стал его первым обитателем.
Несколько дней назад в океанариуме произошел другой инцидент. В отрытом вольере погибла белуха.
Елена Молчанова, представитель океанариума: «Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику. Поскольку в Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных, реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен».
Кроме того, в океанариуме опровергли сообщения о том, что тренер был нетрезв в момент инцидента.
Уточняется, что с Мишей в настоящее время все в порядке, он продолжает принимать участие в представлениях, сообщает «Интерфакс».
Приморский океанариум, расположенный на острове Русский во Владивостоке, открылся для посетителей в начале сентября 2016 года. Морж Миша стал его первым обитателем.
Несколько дней назад в океанариуме произошел другой инцидент. В отрытом вольере погибла белуха.
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