Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Тренера Приморского океанариума уволят за избиение знаменитого моржа Миши

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Тренера Приморского океанариума уволят за избиение знаменитого моржа Миши

    Тренера Приморского океанариума уволят за избиение знаменитого моржа Миши

    Тренера Приморского океанариума уволят за избиение знаменитого моржа Миши
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Тренер поплатится своей должностью за избиение звезды Приморского океанариума, моржа Миши.

    Инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало только сейчас. После утреннего представления общительный морж захотел пообщаться с морскими котиками. Животное весом 800 кг могло нечаянно навредить котикам, тренер применил силу против Миши.

    Елена Молчанова, представитель океанариума: «Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику. Поскольку в Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных, реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен».

    Кроме того, в океанариуме опровергли сообщения о том, что тренер был нетрезв в момент инцидента.

    Уточняется, что с Мишей в настоящее время все в порядке, он продолжает принимать участие в представлениях, сообщает «Интерфакс».

    Приморский океанариум, расположенный на острове Русский во Владивостоке, открылся для посетителей в начале сентября 2016 года. Морж Миша стал его первым обитателем.

    Несколько дней назад в океанариуме произошел другой инцидент. В отрытом вольере погибла белуха.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru