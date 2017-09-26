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    Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Невинномысске

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    Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Невинномысске

    Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Невинномысске

    Ребенок и двое взрослых погибли, еще два человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме Невинномысска.

    По информации ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, сообщение о пожаре в многоэтажном доме на бульваре Мира поступило спасателям вечером в понедельник.

    Из сообщения ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю: «В результате возгорания в квартире на четвертом этаже пострадали два человека. Еще три человека, в том числе малолетний ребенок, проживавшие в квартире этажом выше, погибли, предварительно, в результате отравления продуктами горения».

    Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники. Причины пожара выясняются.

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