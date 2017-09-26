В посольстве РФ назвали страшилкой американский учебник по войне с Россией

Посольство РФ в США отреагировало на появившиеся в прессе сообщения об учебнике, который рассказывает, как правильно воевать с Россией.
По словам пресс-секретаря дипмиссии, свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с нашей страной вызывают беспокойство.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства РФ в США: «Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!»
По словам Лахонина, содержание пособия явно противоречит конструктивному характеру недавних переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, сообщает РИА Новости.
Николай Лахонин: «Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок».
Учебник под названием «Российская война нового поколения» был издан в 2016 году. Однако опубликовали пособие только на днях. В книге анализируются российские военные операции, в том числе в Крыму, и на основе этого указываются слабые и сильные стороны российской армии. Среди слабых мест, по словам автором, логистика, неточная артиллерийская и авиационная поддержка, а также отсутствие мотивации к службе у призывников. В Пентагоне заявили, что данный учебник не имеет отношения к государственной политике, проводимой Вашингтоном.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства РФ в США: «Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!»
По словам Лахонина, содержание пособия явно противоречит конструктивному характеру недавних переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, сообщает РИА Новости.
Николай Лахонин: «Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок».
Учебник под названием «Российская война нового поколения» был издан в 2016 году. Однако опубликовали пособие только на днях. В книге анализируются российские военные операции, в том числе в Крыму, и на основе этого указываются слабые и сильные стороны российской армии. Среди слабых мест, по словам автором, логистика, неточная артиллерийская и авиационная поддержка, а также отсутствие мотивации к службе у призывников. В Пентагоне заявили, что данный учебник не имеет отношения к государственной политике, проводимой Вашингтоном.
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