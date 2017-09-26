Минобороны: ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе

В российском Минобороны подчеркнули, что населенные пункты и их жители не пострадали при нанесении ударов по объектам террористов в провинции Идлиб.
В Минобороны сообщили о нанесении 10 ударов самолетами российской авиа авиагруппы в Сирии по объектам террористов в провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что авиаудары были нанесены по объектам, расположенным вдали от населенных пунктов.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению „джихадмобилей“. По всем ударам имеются данные объективного контроля»,
В Минобороны также уведомили, что уничтоженные объекты и техника были задействованы при подготовке и нападении террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября, при попытке взять их в заложники.
По словам Конашенкова, данные, распространяемые из Лондона так называемой Обсерваторией по правам человека в Сирии о том, что российская авиация якобы «нанесла удар по населенным пунктам в провинции Идлиб» не имеет под собой никаких оснований, цитирует ТАСС.
Игорь Конашенков: «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления „Обсерватории“ со ссылкой на анонимных „очевидцев“ или „волонтеров“ традиционно голословны и служат информационным прикрытием действий боевиков „Джебхат ан-Нусры“ (запрещена в РФ) и примкнувших к ней группировок».
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению „джихадмобилей“. По всем ударам имеются данные объективного контроля»,
В Минобороны также уведомили, что уничтоженные объекты и техника были задействованы при подготовке и нападении террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября, при попытке взять их в заложники.
По словам Конашенкова, данные, распространяемые из Лондона так называемой Обсерваторией по правам человека в Сирии о том, что российская авиация якобы «нанесла удар по населенным пунктам в провинции Идлиб» не имеет под собой никаких оснований, цитирует ТАСС.
Игорь Конашенков: «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления „Обсерватории“ со ссылкой на анонимных „очевидцев“ или „волонтеров“ традиционно голословны и служат информационным прикрытием действий боевиков „Джебхат ан-Нусры“ (запрещена в РФ) и примкнувших к ней группировок».
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